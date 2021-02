Ligue 1, i cinque gol più belli dell'ultimo turno: da Lopes a Parigi a Thomasson nel derby

In calce i cinque gol più belli del 25° turno di Ligue 1, campionato aperto come non mai in questa stagione.

PSG-NIZZA 2-1 - 22' Draxler (P) 50' Rony Lopes (N), 76' Kean (P)

REIMS-LENS 1-1 - 13' Zeneli (R), 61' Sotoca (L)

LIONE-MONTPELLIER 1-2 - 20' Savanier (M), 45+1' Paqueta (L), 65' Wahi (M)

MONACO-LORIENT 2-2 - 7' e 62' Moffi (M), 48' rig. e 90+2' Ben Yedder (M)

METZ-STRASBURGO 1-2 - 17' Delaine (M), 33'e 84' Thomasson (S)

DIGIONE-NIMES 0-2 - 76' Ripart, 87' Eliasson

ANGERS-NANTES 1-3 - 4' Simon (N), 7' Louza (N), 33' Mangani rig. (A), 86' Bamba (N)

LILLE-BREST 0-0

BORDEAUX-MARSIGLIA 0-0

Classifica

Lille 55

Paris Saint-Germain 54

Lione 52

Monaco 49

Rennes 38

Lens 37

Metz 35

Montpellier 35

Marsiglia 34

Angers 34

Bordeaux 33

Brest 31

Reims 29

Nizza 29

Saint-Etienne 29

Strasburgo 28

Lorient 23

Nantes 22

Nimes 18

Digione 15