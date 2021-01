Ligue 1, il Monaco batte il Marsiglia 3-1. In gol anche Jovetic, Milik in campo nella ripresa

È il Monaco ad aggiudicarsi il big match del Louis II contro il Marsiglia. La formazione monegasca si è imposta oggi con un netto 3-1 in un match in cui ha trovato gloria anche Stevan Jovetic, vecchia conoscenza della Serie A. L'ex Fiorentina e Inter ha siglato il terzo gol per i padroni di casa, seguito a quelli di Maripan e Thouameni. DI Radonjic il gol del momentaneo vantaggio marsigliese. Tra le fila ospiti in campo per 90' LIrola, mentre l'ex Napoli Milik è entrato in campo al 60' al posto di Benedetto. Con questo risultato il Monaco sale a quota 39 punti, al quarto posto, mentre il Marsiglia resta sesto a 32.