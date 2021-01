Ligue 1, il Nizza torna alla vittoria dopo un mese: Lens battuto 1-0

vedi letture

Dopo un mese condito da tre sconfitte e due pareggi, il Nizza è tornato alla vittoria in campionato trionfando per 1-0 in casa del Lens. Decisiva la rete di Atal, arrivata al 49' per la squadra di Ursea che sale così a 26 punti mentre il Lens resta a quota 31.