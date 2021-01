Ligue 1, Kurzawa lancia il PSG: successo contro l'Angers e vetta momentanea

Vittoria di misura per il Paris Saint-Germain, che oggi si è imposto per 1-0 sul campo dell'Angers. A decidere la sfida, particolarmente tirata, la rete realizzata da Kurzawa al 70'. Nessun gol né per Kean né per Icardi, che ha preso il posto dell'azzurro al 69'. Con questo risultato il PSG si porta in vetta alla classifica con 42 punti, in attesa del Lione che giocherà domani. L'Angers resta settimo con 30 punti.