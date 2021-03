Ligue 1, uno splendido PSG annichilisce il Lione: 4-2 e aggancio al Lille in testa

Va al Paris Saint-Germain il big match della trentesima giornata di Ligue 1, che vedeva contro la seconda in classifica, il PSG appunto, e il Lione terzo, con una grande possibilità per entrambe le squadre di agganciare in testa il Lille, clamorosamente sconfitto nel pomeriggio dal Nimes. E a spuntarla è la squadra di Pochettino, in una partita mai in bilico: decidono le reti di Danilo, Di Maria e la doppietta di Mbappe, a cui nulla possono i gol di Slimani e Cornet, che rendono meno amaro il passivo. Il PSG aggancia così il Lille in testa, con il Lione che resta al terzo posto a +1 dal Monaco. Di seguito la classifica aggiornata.