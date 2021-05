Lille, Galtier dopo la vittoria contro il Nizza: "Soddisfatto per la partita, ma ora testa al Lens"

Il tecnico del Lille, Christophe Galtier, dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Nizza, ha dichiarato: "Sono felice, soddisfatto e anche sollevato. Naturalmente, più si avvicina la fine del campionato, più il vantaggio in classifica è dalla nostra parte. Ovviamente conoscevamo il risultato di Parigi contro il Lens, quindi dovevamo vincere per riconquistare la leadership in campionato. Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo fatto noi il primo gol della gara e quando questo succede poi conosciamo le nostre qualità.". E sul match di venerdì contro il Lens: "Giocheremo per primi (rispetto agli altri, ndr), sarà una partita importante, può essere una svolta. Poi potremo giocare senza alcuna pressione e questo conterà.".