Lille, Gourvennec si presenta: "Qui troverò gli strumenti di lavoro migliori. Sono molto felice"

Una scelta a sorpresa, fortemente contestata dalla tifoseria nelle ultime ore. Il Lille, campione di Francia in carica, ha scelto il sostituto di Christophe Galtier, che è passato - trascinandosi dietro una scia di polemiche - al Nizza: Jocelyn Gourvennec, classe 1972 ed ex allenatore di Guingamp e Bordeaux, guiderà Les Dogues nella prossima stagione. Ecco le sue prime parole ufficiali: "Sono molto felice di entrare a far parte di questo grande club, che è appena diventato campione di Francia. Il Lille ha vinto molti titoli ed è da anni ai vertici del calcio francese. La squadra dell'anno scorso ha reso tutti felici, hanno avuto una grande continuità. Qui ci sono strumenti di lavoro superbi. Ho incontrato il presidente, abbiamo parlato di calcio, della gestione, dello stato d'animo generale. Mi è piaciuto molto. Ci siamo concessi un piccolo momento di riflessione, poi oggi è arrivata la firma. Sono davvero molto contento".