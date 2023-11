ufficiale Nantes, ecco il nuovo allenatore. La panchina è affidata a Gourvennec

vedi letture

Cambio di allenatore per una squadra storica della Ligue 1, il Nantes. È di stamani l'annuncio del club francese relativo all'esonero di Aristouy, ecco che arriva anche il nome del suo sostituto. Il Nantes affida la sua panchina al 51enne Jocelyn Gourvennec, che ha firmato fino al termine della stagione con opzione per proseguire anche nel 2024/25. Si tratta per lui di un ritorno, aveva giocato nei gialloverdi di Francia per tre anni dal 1995 al 1998, ora ne sarà la nuova guida tecnica.