Lille, la gioia di Weah junior: "Mio padre è fiero di me. Abbiamo scritto la storia"

Timothy Weah, attaccante del Lille e figlio dell'ex Milan George, è al settimo cielo per la vittoria della Ligue 1"Ho sentito mio padre, era molto contento e fiero di me, come lo sono tutti i genitori. All'inizio della stagione nessuno sapeva quello che avremmo poi compiuto. Ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. Ora possiamo riprendere fiato e prepararci per la prossima stagione. Quello che abbiamo fatto è incredibile, abbiamo scritto la storia, questa è la cosa che conta. Non dimenticherò mai questi momenti con i compagni, l'allenatore e tutto lo staff. Sono felice di essere qui e orgoglioso di far parte del Lille.

Guarda il video in calce con le parole di Timothy Weah