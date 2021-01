Lione, Aulas loda Depay: "Un esempio, resta quanto vuoi". Il futuro al Barça dipende da Koeman

vedi letture

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha evidenziato le parole di Memphis Depay datate 15 dicembre nel quale ha dichiarato di pensare al 100% al Lione. "Grazie Memphis per tutto quello che fai come calciatore per il nostro OL. Qui sei di casa e anche un uomo eccezionale che dà l'esempio e l'ambizione. Rimani quanto vuoi!". Il futuro dell'attaccante olandese, in scadenza a giugno, è legato a quello di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona. In caso di permanenza tutt'altro che scontata di quest'ultimo la destinazione Catalogna è quella di gran lunga più probabile. Ricordiamo che lo stesso Depay fu vicino in estate a vestire il blaugrana, affare poi sfumato per i problemi di bilancio del Barça.