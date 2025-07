Ufficiale Lione, l'ex Roma Veretout sceglie il Qatar e saluta Fonseca: è dell'Al Arabi, le cifre

Anche l'ex centrocampista di Fiorentina e Roma, Jordan Veretout, sceglie di sposare la causa araba e lascia l'Europa: è ufficiale il suo addio al Lione di Paulo Fonseca, per firmare con l'Al Arabi. Il tutto è stato anticipato dal video che mostra il giocatore con la divisa sociale che annuncia il suo arrivo ad un microfono, poi seguiti da annessi comunicati.

Il 32enne, che ha collezionato anche 6 presenze in nazionale francese, dovrebbe aver firmato per due anni, fino al 30 giugno 2027, come aveva anticipato la stampa francese nei giorni scorsi.

Di seguito il comunicato ufficiale del Lione, che specifica anche la cifra incassata per la sua cessione: "Trasferimento di Jordan Veretout ad Al-Arabi L'Olympique Lyonnais ha annunciato il trasferimento di Jordan Veretout al club qatariota Al-Arabi per 500.000 euro, con una quota del 50% nella futura cessione del giocatore.

Arrivato a settembre 2024, Jordan Veretout ha disputato 38 partite in tutte le competizioni con la maglia del Lione.

L'OL ringrazia Jordan per il periodo trascorso nel club e gli augura ogni successo in questa nuova fase della sua carriera in Qatar".

L'Al Arabi insieme al video di presentazione, ha scritto sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Firmato. Sigillato. Pronto a brillare. Veretout è qui!".