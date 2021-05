Lione-Lorient, le formazioni ufficiali: Garcia vuole il 3° posto, De Sciglio e Paquetà dal 1'

vedi letture

La vittoria in casa del Monaco ha riaperto la lotta Champions in Ligue 1 e il Lione di Rudi Garcia ora è a un solo punto dalla squadra di Kovac. Per continuare a sperare, De Sciglio e compagni devono battere il Lorient: una partita tutt'altro che semplice, perché gli ospiti cercano punti pesanti per staccare il Nantes terzultimo e salvarsi il prima possibile. Ecco le formazioni ufficiali:

Lione (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Diomandé, De Sciglio, Cornet; Guimaraes, Aouar; Toko Ekambi, Paqueta, Cherki; Kadewere.

Lorient (3-5-2): Nardi; Chalobah, Gravillon, Morel; Hergault, Le Fée, Lemoine, Abergel, Le Goff; Wissa, Moffi.