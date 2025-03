Ufficiale Lipsia, ecco il successore di Rose: è l'ex vice di Tuchel, Zsolt Löw

Ecco il successore di Marco Rose sulla panchina del Lipsia. Dopo l'annuncio dell'esonero dell'ormai ex tecnico, il club tedesco fa sapere che sarà Zsolt Low a farne le veci con un contratto fino alla fine di questa stagione.

Questo il comunicato del Lipsia: "Zsolt Löw è stato nominato nuovo allenatore del RB Lipsia. Il 45enne, che in precedenza era Head of Soccer Development alla Red Bull, firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2024/25 e si occuperà della sua prima sessione di allenamento lunedì. Peter Krawietz (53) sarà l'allenatore assistente di Löw".

Marcel Schäfer, direttore generale del club, ha dichiarato per dargli il benvenuto: "Zsolt Löw ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per cambiare le cose rapidamente e dare una spinta alle prestazioni: un'incredibile quantità di esperienza, molto successo nei migliori club europei e il giusto approccio. Ora tocca alla squadra cambiare le sorti insieme a Zsolt. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per trovare un allenatore capo permanente per l'inizio della stagione 2025/26".

Lo stesso Zsolt Löw ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo completamente concentrati sulle nove partite rimanenti della stagione. Abbiamo ancora la possibilità di raggiungere i nostri obiettivi in ​​due competizioni. Faremo tutto il possibile per raggiungere la finale della DFB-Pokal a Berlino e ottenere il massimo dalle partite rimanenti della Bundesliga".

In passato è stato assistente allenatore di Ralph Hasenhüttl e Ralf Rangnick dal 2015 al 2018 al Lipsia. Poi ha lavorato come assistente di Thomas Tuchel al Paris Saint-Germain (2018-2020), al Chelsea (2021-2022) e all'FC Bayern München (2023-2024).

È stato anche allenatore dell'FC Liefering (2012-2014) e del Red Bull Salisburgo (2014-2015). Löw ha vinto la Champions League (2021) e la Bundesliga (2023) come assistente allenatore, oltre a titoli in Francia (2019, 2020) e Austria (2015).

Nel corso della sua carriera da giocatore è stato difensore per l'Energie Cottbus, il TSG Hoffenheim e l'FSV Mainz 05 nella Bundesliga.