LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Vincono Bayern, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte

DIRETTA BUNDESLIGA - Vincono Bayern, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte

17.29 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con TMW.

17.27 - Finiscono i match. Dominio del Bayern che batte 4-1 l'Hoffenheim. Vince anche il Borussia in rimonta. Pareggio tra Werder Brema e Schalke come tra Union Berlino e Borussia Mönchengladbach. L'Eintracht di Francoforte supera l'Hertha Berlino grazie a una doppietta di Andrè Silva.

Bayern Monaco-Hoffenheim 4-1

COMINCIA IL MATCH

8' - La capolista fa la partita fin dai primi minuti. Ulteriore tre punti darebbe il largo al Bayern in classifica.

15' - Bayern a un passo dal gol con Muller, ma il tiro del tedesco si stampa sulla traversa.

32' GOL DEL BAYERN - Jerome Boateng porta avanti la capolista con un bel colpo di testa su azione da corner.

43' RADDOPPIO DEL BAYERN - Muller raddoppia dopo un bell'assist di Lewandowski.

44' LA RIAPRE L'HOFFENHEIM - Subito partita riaperta dagli ospiti che trovano la zampata di Kramaric che vale il 2-1.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

58' TRIS DEL BAYERN - Lewandowski cala il tris spendendo in porta un pallone che vagava nell'area dell'Hoffenheim.

64' POKER DEL BAYERN - Dilaga la capolista e segna anche il quarto gol con un'azione personale di Gnabry.

72' Gol annullato al Bayern. Pavard aveva insaccato il pokerissimo ma il gol viene annullato per offside.

FISCHIO FINALE

Werder Brema-Schalke 1-1

COMINCIA IL MATCH

9' - Buon avvio degli ospiti che spingono alla ricerca del gol.

38' VANTAGGIO DELLO SCHALKE - Ospiti che trovano il vantaggio con Omar Mascarell che salta secco il suo marcatore e insacca all'angolino lo 0-1.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

74' - Regge bene lo Schalke che nonostante il vantaggio continua a fare la partita.

77' PAREGGIO DEL WERDER BREMA - Kevin Mohwald riceve un bel pallone in profondità da Rashica e insacca il gol del pareggio.

94' ANNULLATO GOL DEL WERDER - Gol pesantissimo annullato a Eggestein che al 94' aveva insaccato. Gol annullato dal VAR

FISCHIO FINALE

B. Dortmund-Augsburg 3-1

COMINCIA IL MATCH

10' GOL DELL'AUGSBURG - In vantaggio a sorpresa gli ospiti con Andre Hahn che insacca un pallone che vagava nell'area del Borussia Dortmund.

20' - RIGORE PER IL BORUSSIA DORTMUND

21' RIGORE FALLITO - Erling Haaland si incarica della battuta del rigore ma stampa il pallone sulla traversa.

26' PAREGGIO DEL BORUSSIA - Dopo un dominio di diversi minuti arriva il pari dei padroni di casa. Delaney insacca di testa un cross perfetto su punizione di Reus e riporta in parità il match.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

63' VANTAGGIO DEL BORUSSIA DORTMUND - Sancho riceve un bel pallone e si libera per calciare segnando il 2-1 per i gialloneri.

75' TRIS DEL DORTMUND - Autogol sfortunato di Felix Uduokhai che spinge la palla nella propria porta dopo una deviazione sfortunata.

FISCHIO FINALE

E. Francoforte-Hertha Berlino 3-1

COMINCIA IL MATCH

15' - Match molto equilibrato tra Eintracht ed Hertha Berlino. Finora le due squadre si stanno equivalendo su tutti i fronti.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

66' VANTAGGIO DELL'HERTHA - Piatek porta avanti i suoi con un bel destro che bacia il palo e si insacca in rete.

68' PAREGGIO DELL'EINTRACHT - Andre Silva pareggia subito i conti dopo una bella azione corale.

88' VANTAGGIO DEI PADRONI DI CASA - Hinteregger trova il 2-1 di testa su un bel cross di Toure.

95' TRIS DEI PADRONI DI CASA - Ancora Andrè Silva in gol. L'ex attaccante del Milan è glaciale e segna il rigore che vale il 3-1.

FISCHIO FINALE

U. Berlino-B. Mönchengladbach 1-1

COMINCIA IL MATCH

20' - Pericoloso gli ospiti con il solito Plea, tiro potente ma palla che termina sul fondo.

32' VANTAGGIO DELL'UNION BERLINO - Robin Knoche porta avanti i padroni di casa con un bel colpo di testa.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

59' PAREGGIO OSPITI - Arriva il pari per il Mönchengladbach con Plea che spedisce in porta un bel pallone servitogli in profondità.

FISCHIO FINALE

