Liverpool, altro infortunio: Fabinho non sarà della partita contro il Leicester

Continuano i problemi in casa Liverpool: anche Fabinho si aggiunge alla lista degli indispobibili. Il brasiliano si è fatto male nel corso della partita contro il Manchester City e non sarà presente alla sfida di domani contro il Leicester. Vicino al ritorno Diogo Jota, che potrebbe aver bisogno ancora di due-tre settimane, e Naby Keita. I reds sono in forte emergenza in difesa, avendo perso per tutta la stagione Gomez, Matip e Van Dijk e proprio Fabinho è stato spesso utilizzato come centrale arretrato.