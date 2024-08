Ufficiale Liverpool, annata in Championship per Doak: passa in prestito al Middlesbrough

"Il Middlesbrough ha completato l'acquisto in prestito di Ben Doak dal Liverpool. Il diciottenne si unisce al Boro in prestito per una stagione dalla squadra della Premier League. Originario di Dalry, in Scozia, il giovane attaccante ha iniziato la sua carriera nell'Ayr United prima di trasferirsi al Celtic.

Nel marzo 2022, Ben ha firmato per il Liverpool e ha fatto il suo debutto in Premier League nella vittoria per 3-1 contro l'Aston Villa, diventando il più giovane giocatore scozzese ad esordire nella massima serie. Ben, che è un giocatore prevalentemente esterno, ha rappresentato la nazionale scozzese a tutti i livelli da U16 a U21. Il giovane diventa il settimo acquisto estivo del Boro".