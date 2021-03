"Liverpool? Ci sarà da correre". Rivedi Zidane dopo i sorteggi di Champions League

vedi letture

Il Real Madrid affronterà il Liverpool ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, commenta così il sorteggio: "Sappiamo che contro il Liverpool sarà difficile, a questo livello sono tutti grandi avversari. Conosciamo i Reds, sarà una gara complicata soprattutto dal punto di vista fisico, ma è presto per parlarne, li affronteremo dopo la sosta per le nazionali. Per adesso siamo concentrati solo sul Celta Vigo, vogliamo fare una grande partita".