Ufficiale Liverpool, il giovane Norris in prestito agli irlandesi dello Shelbourne

Il Liverpool ha ufficializzato il prestito di James Norris allo Shelbourne fino al termine della stagione. Il terzino sinistro 21enne, capace di giocare anche a centrocampo, si unirà ai campioni in carica della Premier Division irlandese per la sua seconda esperienza in prestito.

Norris ha trascorso la prima parte della stagione al Tranmere Rovers, con cui ha collezionato 20 presenze nel 2023-24. Con la prima squadra del Liverpool, invece, ha giocato due partite ufficiali ed è stato convocato in panchina quattro volte sotto la guida di Arne Slot.

Lo Shelbourne, tornato al successo in campionato nel 2024 dopo 18 anni, ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, battendo il Derry City per 3-1 nella gara d’esordio. L’arrivo di Norris rappresenta un rinforzo importante per la squadra irlandese, che punta a difendere il titolo.