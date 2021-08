Il Liverpool rende noto l'accordo col James Norris. Il terzino sinistro, 18 anni, ha firmato un contratto di lunga durata con i reds. Nazionale Under 19 inglese, ha fatto anche il suo esordio in prima squadra.

James Norris has signed a new long-term contract with the Reds đź”´đź‘Ź

— Liverpool FC (@LFC) August 30, 2021