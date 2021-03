Liverpool, Klopp: "Bravi ad isolarci dalle difficoltà in campionato. Fase difensiva eccellente"

vedi letture

Visibilmente soddisfatto Jürgen Klopp per la vittoria sul Lipsia e per l'approdo dei Reds ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico tedesco si esprime così al termine del match della ""Puskás Aréna"di Budapest: "Ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo risposto alla grande mettendo da parte il periodo poco felice che stiamo attraversando in campionato. I ragazzi sono stati bravi a chiudere ogni spazio agli avversari, è stata una prestazione difensiva eccezionale, giocata anche in maniera sporca quando è servito. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo ma non c'è stata la giusta freddezza, la cosa migliore è stata impedire agli avversari di fare il loro gioco, sappiamo tutti quanto pericolosi possano essere i tedeschi in campo aperto"

Sulla prestazione di Fabinho, "Man of the Match" per l'UEFA

"La sua posizione è a centrocampo, vorrei sempre schierarlo nel suo ruolo naturale ma per necessità ho dovuto adattarlo in difesa. Tornando in mediana tutta la squadre ne ha beneficiato: i difensori centrali hanno fatto una partita incredibile e i centrocampisti hanno dimostrato un'ottima intesa e unione. Bene anche i tre attaccanti e chi è subentrato in corso d'opera".