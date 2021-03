Liverpool, Klopp felice del successo a Wolverhampton: "Partita da tre punti sporchi"

vedi letture

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta il ritorno al successo dei reds con un 1-0 sul campo del Wolverhampton: "Non è questo il Liverpool delle serate di gala. Questo deve essere il Liverpool che lotta con tutte le forze per portare a casa il risultato. Questo deve essere possibile anche in quelle partite in cui non riusciamo a esprimerci al meglio. Sono felice della prestazione anche se definirei questa partita una di quelle da tre punti sporchi. Non potrei essere più felice".