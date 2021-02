Liverpool, occhi puntati su Rodrygo per l'estate: il Real Madrid vuole 50 milioni

Secondo quanto riportato da Team Talk, il Liverpool in estate potrebbe fare un tentativo per acquistare l'attaccante del Real Madrid Rodrygo. Il giocatore è tra quelli dati potenzialmente in partenza dai Blancos, anche se Florentino Perez vorrebbe fissare il prezzo in circa 50 milioni di euro.