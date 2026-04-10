Liverpool, Slot respinge le critiche: “Sento il pieno sostegno da parte di club e tifosi”

Non è un momento semplice per il Liverpool, reduce da una pesante battuta d’arresto in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una sconfitta che ha acceso il dibattito sulle scelte tattiche di Arne Slot, finito nel mirino per un approccio ritenuto troppo prudente al Parco dei Principi. Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Fulham, il tecnico ha però voluto chiarire il proprio stato d’animo, respingendo le critiche e sottolineando la compattezza dell’ambiente: “Sento un sostegno immenso, non solo dai proprietari, Richard e Michael, ma anche dai tifosi”.



Slot ha poi ricordato un episodio significativo vissuto in trasferta: “Quando siamo andati sotto pesantemente, i nostri tifosi hanno continuato a cantare ‘Ti amiamo, Liverpool’. Ci hanno applaudito anche dopo la partita, e questo lo senti davvero”. Parole che raccontano un clima interno meno teso di quanto possa sembrare dall’esterno, nonostante le aspettative elevate legate anche agli investimenti recenti del club. “La società sa che periodo stiamo attraversando e io mi sento pienamente supportato”, ha ribadito l’allenatore.

Un messaggio chiaro, che prova a ricompattare l’ambiente in vista dei prossimi impegni. Il campo, ora, sarà chiamato a dare le risposte più importanti per invertire la rotta e allontanare definitivamente le critiche.