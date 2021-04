Liverpool su Buendia, il tecnico del Norwich frena: "Via solo per un'offerta pazza"

Il Liverpool ha messo nel mirino Emi Buendia. Il manager del Norwich Daniel Farke ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo giocatore e della possibilità di trasferirsi ad Anfield: "A volte devi anche accettare che un giocatore è diventato troppo grande per il club, come con James Maddison per esempio. Ora, però, siamo in una posizione molto migliore. Non abbiamo più problemi finanziari e giocheremo sul grande palcoscenico della Premier League. Hanno tutti contratti a lungo termine quindi se un club vuole davvero acquistare uno dei nostri giocatori chiave, deve investire un'incredibile quantità di denaro e sarebbe piuttosto difficile. Ma se c'è un club che vuole farlo e fare offerte pazze, allora puoi anche usare questi soldi per migliorare e andare avanti come club".