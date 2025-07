Ufficiale Lo Spezia si libera di Joao Moutinho: ha firmato con il Lech Poznan, accordo biennale

Dalle giovanili dello Sporting Lisbona, passando per diverse esperienze in MLS tra cui Orlando e Los Angeles FC, fino alla doppia esperienza allo Spezia ma per Joao Moutinho è arrivato il momento salutare per volare nuovamente nel campionato polacco dopo il prestito allo Jagiellonia e indossare la maglia del Lech Poznan. Il terzino sinistro di 27 anni infatti è diventato ufficialmente - e a titolo definitivo - un nuovo giocatore del club militante nell'Ekstraklasa, dopo aver firmato un contratto di due anni (fino al 2027).

Comunicato ufficiale

"João Moutinho è il quarto acquisto estivo del Lech Poznań. Il terzino sinistro, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Jagiellonia Białystok, si unisce al Kolejorz con un trasferimento a titolo definitivo. Il portoghese ha firmato un contratto biennale. Moutinho si trova a Poznań dalla sera di martedì e mercoledì ha superato con successo le visite mediche, firmando poi l’accordo con il Lech.

Il 27enne è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, ma ha esordito tra i professionisti negli Stati Uniti. Ha giocato una stagione con il Los Angeles FC, per poi trasferirsi all'Orlando City. Con questo club ha collezionato un totale di 85 presenze, dopodiché ha deciso di tornare in Europa, precisamente allo Spezia Calcio. In Italia ha giocato 11 partite, mentre l’ultima stagione l’ha trascorsa in prestito al Jagiellonia Białystok".