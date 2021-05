Low e le convocazioni di Hummels e Muller: "Alcuni non sono maturati come credevamo"

A seguito della pubblicazione della lista di pre-convocati per il prossimo Europeo il ct della Germania Joachim Low, al suo ultimo torneo sulla panchina della Nazionale tedesca, ha spiegato alcune delle sue scelte, ad iniziare da quelle che hanno portato alla chiamata di Christian Gunter del Friburgo e Kevin Volland del Monaco: “Günter è un giocatore che ho visto più e più volte a Friburgo. Ha fatto una grande crescita. È migliorato in molti aspetti negli ultimi due o tre anni. Ha grande dinamismo e una buona propensione al gol. Volland, invece, abbiamo deciso di portarlo dopo aver osservato il suo rendimento in Ligue 1. Fisicamente e per la sue modalità di ricerca del gol potrebbe risultarci molto utile nel corso dell’Europeo”.

Low ha poi parlato del ritorno fra i convocati di Matos Hummels e Thomas Muller: “La crescita di alcuni giocatori del nostro nuovo corso non sono maturati come credevamo. Ecco perché abbiamo deciso di rivalutare alcune situazioni. Sia Hummels che Muller arrivano da una bella stagione con i rispettivi club, ecco perché abbiamo deciso di convocarli”.