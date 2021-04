Mainz-Bayern Monaco 2-1, le pagelle: Quaison illumina, bavaresi in giornata no

Le pagelle di Mainz-Bayern Monaco, gara terminata 2-1.

MAINZ-BAYERN MONACO 2-1

Marcatori: 3’ Burkardt (M), 37’ Barreiro (M), 94’ Lewandowski (B)

MAINZ

Zentner 6 – Nel corso del match risponde nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa, venendo trafitto solo all’ultimo istante da Lewandowski.

St. Juste 6,5 – Ferma diverse azioni avversarie, per poi rilanciare il pallone con discreta qualità

Hack 6,5 – Impeccabile al centro dell’area, per come stoppa in più occasioni i giocatori bavaresi. L’errore sul gol di Lewandowski non rovina la sua ottima prova.

Niakhate 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi pericoli dalle parti di Zentner, con alcune buone chiusure difensive.

Da Costa 6 – Qualche errore in fase di appoggio per l’esterno, che risulta più efficace nel corso della ripresa. (Dal 90’ Brosinski s.v.)

Barreiro 6,5 – Giganteggia in mediana per quantità e qualità, servendo anche a Quaison il pallone del raddoppio. (Dal 90’ Kohr s.v.)

Latza 6,5 – Oltre dare grande sostanza nella zona nevralgica del campo, si fa vedere anche in avanti e sfiora il gol in avvio.

Mwene 6,5 – Imprendibile sulla corsia di sinistra, effettua diversi cross interessanti per le punte. Più guardingo nella seconda frazione di gioco.

Burkardt 7 – Con i suoi strappi e la sua velocità tiene costantemente in apprensione la retroguardia bavarese. Sua la rete del vantaggio arrivata dopo una spizzata di testa di Alaba. (Dal 46’ Otzunali 6 – Dà un buon contributo, in una ripresa prettamente di gestione da parte del Mainz)

Quaison 7 – L’ex Palermo illumina la manovra offensiva del Mainz, mettendo il piede in tutte le azioni più pericolose e firmando di testa il 2-0. (Dal 68’ Boetius 6 – Un paio di spunti offensivi, in un finale in cui il Mainz pesa soprattutto a mantenere il doppio vantaggio)

Onisiwo 6 – Del tridente d’attacco di Svensson è il giocatore meno in vista, ma dà comunque il suo contributo sia in fase di rifinitura che di conclusione. (dall’80’ Glatzel s.v.)

BAYERN MONACO

Neuer 5,5 – Decisamente non impeccabile sul gol di Burkardt, prova a rimediare con un paio di interventi che tengono a galla i suoi.

Pavard 6 – Soffre l’intraprendenza di Mwene nel primo tempo, spingendo di più dopo l’intervallo.

Boateng 5,5 – In netta difficoltà nel contrapporsi al tridente del Mainz, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Alaba 5 – Primo tempo di grande sofferenza, con vari errori tra cui la spizzata che porta al gol di Burkardt. Meglio nella ripresa, ma soprattutto perché il Mainz prova poco a pungere in avanti. (Dal 70’ Ganbry 6 – Entra in una fase del match in cui il Bayern fatica a pungere in avanti)

Davies 5,5 – Non riesce a risultare il consueto moto perpetuo, sfornando poche iniziative sulla sinistra.

Kimmich 5,5 – Prova sottotono per il cervello del centrocampo bavarese, che fatica ad avviare con precisione la manovra.

Goretzka 5 – Perde diversi duelli contro i centrocampisti avversari, rischiando anche il rosso nel primo tempo. (Dal 46’ Nianzou 5,5 – Non aumenta di molto il livello del centrocampo del Bayern con il suo ingresso)

Sané 5,5 – Il più attivo tra i giocatori offensivi del Bayern nei primi 45 minuti, ma con conclusioni che non cerano troppi problemi a Zentner. (Dal 46’ Musiala 5,5 – Come il compagno che sostituisce, non crea troppi problemi alla difesa avversaria).

Muller 6 – Oltre ad incidere poco negli ultimi metri, sul gol del 2-0 perde il duello aereo con Quaison che poi trafigge Neuer. Qualcosa in più, anche sul piano del temperamento, nella ripresa.

Coman 5 – Pochi spunti sul fronte sinistro dell’attacco da parte dell’ex Juventus, certamente non in grande giornata. (Dal 46’ Choupo-Moting 6 – Entra in campo con buon piglio, sfiorando il gol in un paio di circostanze)

Lewandowski 6 – Giornata difficile per il polacco, ben contenuto dai difensori avversari. Nel primo tempo fallisce una comoda occasione da gol, mentre nel finale realizza la rete della bandiera.