Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Villarreal, ecco il nuovo portiere: dal PSG arriva Arnau Tenas, firma fino al 2029

Villarreal, ecco il nuovo portiere: dal PSG arriva Arnau Tenas, firma fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il Villarreal rafforza la rosa dei portieri con l’arrivo di Arnau Tenas, che ha firmato con il Submarino Amarillo fino al 30 giugno 2029. Nato a Vic il 30 maggio 2001, Tenas è un portiere noto per i suoi riflessi eccezionali e la rapidità di reazione sui tiri ravvicinati. Si distingue anche per la buona gestione del pallone coi piedi, qualità sempre più richiesta ai portieri moderni.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Tenas si è fatto notare come uno dei talenti migliori del panorama spagnolo. Nel marzo 2019, a soli 17 anni, ha esordito con il Barça B, attirando l’interesse di grandi club europei. Nel 2023 è passato al Paris Saint-Germain, con cui ha conquistato sei titoli, tra cui la Champions League, pur senza trovare spazio da titolare.

Tra i suoi principali successi spiccano l’oro olimpico a Parigi 2024, dove è stato il portiere titolare della Spagna, e il trionfo all’Europeo Under 19 del 2019. Tenas è stato un punto fermo delle selezioni giovanili spagnole e nel 2022 ha ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore, lasciando il ritiro dell'Under 21 per far fronte all’assenza di un compagno. Con il suo talento tra i pali e l’esperienza già maturata a livello internazionale, Tenas rappresenta un rinforzo di spessore per il Villarreal, pronto a blindare la porta nelle prossime stagioni.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Il Como valuta un portiere da affiancare a Butez: riflessioni in corso su Arnau Tenas... Il Como valuta un portiere da affiancare a Butez: riflessioni in corso su Arnau Tenas
Paris Saint-Germain, Arnau Tenas: "Con il Barcellona avrei firmato qualsiasi contratto"... Paris Saint-Germain, Arnau Tenas: "Con il Barcellona avrei firmato qualsiasi contratto"
PSG, la dirigenza vuole cedere Tenas ma Luis Enrique si oppone: vuole 3 portieri... PSG, la dirigenza vuole cedere Tenas ma Luis Enrique si oppone: vuole 3 portieri di livello
Altre notizie Calcio estero
Dembele o Yamal? Busquets vota per l'ex compagno: "È stato più continuo, il migliore"... Dembele o Yamal? Busquets vota per l'ex compagno: "È stato più continuo, il migliore"
Rangers umiliati dal Bruges, Martin sconsolato: "La notte più dura da allenatore,... Rangers umiliati dal Bruges, Martin sconsolato: "La notte più dura da allenatore, imbarazzante"
Il Betis deve stringere per Antony: la trattativa con il Manchester United entra... Il Betis deve stringere per Antony: la trattativa con il Manchester United entra nel vivo
Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: in Arabia stop l'11 settembre... Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: in Arabia stop l'11 settembre
Porto, non solo Rosario: Kiwior è atteso per le visite, nuovo rinforzo per Farioli... Porto, non solo Rosario: Kiwior è atteso per le visite, nuovo rinforzo per Farioli
Svizzera, i convocati di Yakin: 3 "italiani", l'unica novità è il ritorno di Itten... Svizzera, i convocati di Yakin: 3 "italiani", l'unica novità è il ritorno di Itten
Saudi Pro League, tra le big ci sarà anche il Neom? La matricola vuole sorprendere... Saudi Pro League, tra le big ci sarà anche il Neom? La matricola vuole sorprendere subito
Michel Platini e Sepp Blatter assolti definitivamente: l'accusa non ha presentato... Michel Platini e Sepp Blatter assolti definitivamente: l'accusa non ha presentato appello
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Milan ancora l’attaccante (ma non solo), Juve Kolo stretta finale, Napoli stringe per Hojlund
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
2 Milan, prima offerta alla Juve per Vlahovic: 25 milioni. Ma il serbo pensa alla permanenza
3 Milan ancora l’attaccante (ma non solo), Juve Kolo stretta finale, Napoli stringe per Hojlund
4 Milan, fatta per Nkunku: arriverà dal Chelsea per circa 40 milioni. I dettagli
5 Milan, che apertura di Nkunku: pur di lasciare il Chelsea è disposto a tagliarsi l'ingaggio
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Jamie Vardy sbarca in Serie A. È fatta per il passaggio alla Cremonese: i dettagli
Immagine top news n.1 Milan, fatta per Nkunku: arriverà dal Chelsea per circa 40 milioni. I dettagli
Immagine top news n.2 Oggi il sorteggio di Champions League. Date e dettagli, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.3 Diavolo d'una punta: niente Harder, risale Vlahovic e spunta Nkunku. Milan tra colpi e uscite
Immagine top news n.4 Kolo Muani vicino al ritorno alla Juventus. Addio a Djaló, in uscita anche Savona e Gonzalez
Immagine top news n.5 Tutto quello che c'è da sapere sulla Champions: le qualificate e le fasce in vista del sorteggio
Immagine top news n.6 Champions League, ecco le 36 partecipanti: domani il sorteggio, tutte le fasce
Immagine top news n.7 Il Milan pensa a Nkunku: primi contatti tra le parti. Lui ha aperto a lasciare il Chelsea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
Immagine news podcast n.2 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.3 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.4 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Samb, De Angelis: "Dubbi sulle seconde squadre. FVS? Va perfezionato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Giaretta: "Il mio Pafos in Champions League, che storia! Sogno di sfidare l'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Pioli, serve un salto di qualità sfruttando il potenziale di Kean"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Ngonge: "Qui anche per Baroni. Il gol che sogno? Forse nel derby con la Juve"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, grande ottimismo per l'arrivo di Raul Albiol: firmerà un annuale, le cifre
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri parla alla vigilia della seconda gara di campionato: domani sfida al Lecce
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona scatenato, in chiusura anche Al-Musrati del Besiktas: le cifre
Immagine news Serie A n.5 Milan, Tare al lavoro per portare Akanji in rossonero. Le ultime sull'ipotesi Rabiot
Immagine news Serie A n.6 Il Milan sceglie Nkunku, Vardy approda in A, doppio colpo del Parma: la raffica di mercato delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, a Frosinone una "provvida sventura". I tifosi caricano squadra e società
Immagine news Serie B n.2 Bari, De Laurentiis sul mercato: "Lavoreremo ancora sia entrata che in uscita"
Immagine news Serie B n.3 Beruatto passa dal Pisa allo Spezia, il comunicato del club ligure
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Klinsmann: "Fondamentale iniziare la stagione con una vittoria, continuiamo così"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, priorità all’attacco, ma si lavora anche a centrocampo e sugli esterni
Immagine news Serie B n.6 Meulensteen: “Alla Samp un anno folle, tra minacce e contestazioni. Potrei scriverci un libro”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Renate rinforza la corsia mancina: preso il classe 2005 Alessandro Ovalle Santos
Immagine news Serie C n.2 Pianese, rinforzo in difesa: dall'Arezzo arriva in prestito il giovane Lorenzo Coccia
Immagine news Serie C n.3 Valentino (agente Vitali e Parigi): “A Rimini situazione complicata, parleremo col club"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, si cerca il rinforzo in attacco: sondaggio per Bruzzaniti del Pineto
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, rinforzo in attacco. Dal Parma arriva in prestito il giovane Sartori
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani telefona a D'Alessandro: stipendi in arrivo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Csiszar: "Scontente del risultato. Ora testa alla qualificazione in Europa Cup"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma trova lo Sparta Praga, Inter per l'altra Europa. I risultati di W Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter eliminata dalla Champions, Piovani: "Contento per la prestazione, meno il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Nadim annuncia l'addio al Milan. E non risparmia una frecciata all'allenatrice Bakker
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Partita un po' più sofferta del previsto. In finale con la formazione migliore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Innesto norvegese per l'attacco del Milan: arriva la giovane Kyvaag dal Kvinner
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…