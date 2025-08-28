Ufficiale Villarreal, ecco il nuovo portiere: dal PSG arriva Arnau Tenas, firma fino al 2029

Il Villarreal rafforza la rosa dei portieri con l’arrivo di Arnau Tenas, che ha firmato con il Submarino Amarillo fino al 30 giugno 2029. Nato a Vic il 30 maggio 2001, Tenas è un portiere noto per i suoi riflessi eccezionali e la rapidità di reazione sui tiri ravvicinati. Si distingue anche per la buona gestione del pallone coi piedi, qualità sempre più richiesta ai portieri moderni.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Tenas si è fatto notare come uno dei talenti migliori del panorama spagnolo. Nel marzo 2019, a soli 17 anni, ha esordito con il Barça B, attirando l’interesse di grandi club europei. Nel 2023 è passato al Paris Saint-Germain, con cui ha conquistato sei titoli, tra cui la Champions League, pur senza trovare spazio da titolare.

Tra i suoi principali successi spiccano l’oro olimpico a Parigi 2024, dove è stato il portiere titolare della Spagna, e il trionfo all’Europeo Under 19 del 2019. Tenas è stato un punto fermo delle selezioni giovanili spagnole e nel 2022 ha ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore, lasciando il ritiro dell'Under 21 per far fronte all’assenza di un compagno. Con il suo talento tra i pali e l’esperienza già maturata a livello internazionale, Tenas rappresenta un rinforzo di spessore per il Villarreal, pronto a blindare la porta nelle prossime stagioni.