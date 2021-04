Man City, De Bruyne dopo il rinnovo: "Non potrei essere più felice. Il meglio deve ancora venire"

Prime parole per Kevin De Bruyne dopo il rinnovo fino al 2025 col Manchester City: "Non potrei essere più felice" ha dichiarato al sito ufficiale del club, aggiungendo: "Da quando mi sono unito al City nel 2015, mi sono sempre sentito a casa. Amo i tifosi, la mia famiglia si è sistemata a Manchester e le mie prestazioni sono sempre cresciute. Questo club è orientato al successo. Mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per rendere al massimo, per cui è stata una scelta semplice quella di rinnovare il contratto. Sono nel periodo migliore della mia carriera e credo che il meglio debba ancora venire".