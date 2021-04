Il Manchester City rende noto il rinnovo contrattuale di Kevin De Bruyne fino al 2025. Il centrocampista belga, 29 anni, è arrivato al City dal Wolfsburg nell'estate del 2015 per 76 milioni di euro. Sei anni fin qui ricchi di grandi soddisfazioni, che lo hanno visto vincere 2 Premier League, una FA Cup, 4 Coppe di Lega e una Community Shield. 65 le reti segnate in 255 partite, ma ciò che impressiona è la quantità industriale di assist: 105.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️

We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️

Tap to read the full story ⬇️

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) April 7, 2021