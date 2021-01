Man City, De Bruyne l'ex pesante: quattro gol al Chelsea, nessuno come lui

Con il gol messo a segno oggi a Stamford Bridge, Kevin De Bruyne è arrivato a quota quattro gol contro il Chelsea in Premier League. Il giocatore del Manchester City è arrivato così ad essere l'ex con più gol contro i Blues in tutta la competizione. Un ex dal dente avvelenato.

4 - Kevin De Bruyne has now scored four goals against Chelsea in the Premier League; the most a former player has netted against the Blues in the competition. Vengeance. pic.twitter.com/Aatitn60eW

— OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2021