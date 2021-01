Man United, la moglie di Martial mostra le minacce di morte subite dopo il ko con lo Sheffield

La moglie di Anthony Martial, Melanie, ha condiviso una serie di messaggi ricevuti a seguito della sconfitta casalinga del Manchester United contro lo Sheffield United. Il francese è stato uno dei più bersagliati assieme al compagno di squadra Axel Tuanzebe, subendo attacchi social che sono sfociati in vere e proprie minacce di morte: "Dì al tuo fottuto marito, fidanzato o qualsiasi altra cosa di andarsene da Manchester o lo faremo uccidere" è il tenore di uno dei messaggi. "Ci fa perdere il titolo e dovreste andarvene per non mettere in pericolo la vostra vita e quella della vostra famiglia". Nella giornata di ieri il Manchester United ha preso una posizione netta contro queste persone, condannando gli abusi subiti dai suoi tesserati e dalle loro famiglie.