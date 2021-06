Man United, Rashford si opera dopo l'Europeo: prima parte di stagione a rischio per lui

Marcus Rashford sarà costretto ad operarsi al termine dell'Europeo. A rivelarlo è il Mirror: l'attaccante inglese si trascina da tempo diversi problemi alla spalla e a un piede, e proprio quest'ultimo dovrebbe finire sotto i ferri una volta concluso il cammino dell'Inghilterra nella kermesse che avrà inizio tra pochi giorni. Una decisione (probabile) che mette in ansia il Manchester United: i Red Devils rischiano infatti di perdere il loro talento per le prime partite della stagione, specie se i Three Lions dovessero restare in gioco fino alla finale di Wembley.