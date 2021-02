Man United, Solskjaer non si arrende: "Non ci accontenteremo del secondo posto"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta la situazione dei red devils dopo il pareggio ottenuto contro il West Bromwich Albion che li allontana dal Manchester City primo in classifica. La distanza tra le due squadre è di sette punti, con il City che ha una partita in meno: "Abbiamo creato molta pressione, li abbiamo messi sotto, ma non credo abbiamo creato occasioni buone abbastanza per poter segnare".

Visto lo stato di forma del Manchester City, credi che per tutti gli altri la corsa si riduca ormai al solo secondo posto?

"Non credo. Penso che nessuno mollerà così presto. Nessuno può sapere come finirà la stagione, è così imprevedibile. La vita è talmente imprevedibile, può certamente succedere di tutto. Di sicuro non ci accontenteremo del secondo posto".