Manchester City, 12esima vittoria consecutiva in trasferta. Guardiola migliora se stesso

Pep Guardiola migliora se stesso. Con la vittoria in casa del Borussia Monchengladbach di questa sera infatti il suo Manchester City ha colto la 12esima vittoria consecutiva in trasferta in tutte le competizioni. Un record per una squadra inglese di Premier League che apparteneva allo stesso City di Guardiola che nel 2017 si era fermato a undici successi in trasferta di fila.

12 - Manchester City have won their 12th consecutive away match in all competitions, breaking the record run for an English top-flight side, which was previously set by Man City themselves in November 2017. Crusade. pic.twitter.com/ts1FiLBQ0m

— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021