Manchester City, Guardiola: "Abbiamo commesso delle ingenuità, ora testa alla Champions"

Intervenuto ai microfoni di BBC Sport, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha così commentato il tonfo casalingo contro il Leeds, arrivato - tra l'altro - in superiorità numerica.

Sulla gara:

"Sul gol che gli abbiamo regalato, dalle retrovie, posso dire che anche se abbiamo solidità commettiamo delle ingenuità per tentare il contropiede. Non abbiamo avuto il controllo, non creando occasioni a sufficienza per gli attaccanti. Fa parte del gioco".

Sul risultato finale e sulla Champions:

"Loro, negli ultimi 10 minuti, hanno avuto delle opportunità e sono stati abili a sfruttarle. Adesso abbiamo da riposarci, e preparare in due giorni la sfida al Borussia Dortmund cercando di decidere come ce la andremo a giocare".