Manchester City inarrestabile, Guardiola: "Dopo tanti successi vogliamo fare di più"

vedi letture

Continua inarrestabile la marcia del Manchester City di Pep Guardiola, che conquista la sua dodicesima vittoria consecutiva in Premier League, la diciassettesima in totale battendo 3-1 l'Everton di Carlo Ancelotti in trasferta. Soddisfatto il tecnico catalano, che ha commentato: "La partita è stata dura, l'Everton è organizzato molto bene in difesa e per i nostri esterni è stato difficile perché loro chiudevano molto bene gli spazi. Siamo stati pazienti, abbiamo subito gol ma abbiamo creato abbastanza per poter vincere con un buon margine. Il Goodison Park è un campo difficile ma sono soddisfatto per la mentalità che abbiamo dimostrato. Dopo tanti successi di fila abbiamo sempre la voglia di fare di più, anche nel difendere quello che già abbiamo. Oggi abbiamo ottenuto i 3 punti con una grande prestazione".