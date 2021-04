Manchester United-Burnley, le pagelle: Greenwood doppietta da tre punti, Tarkowski tuttofare

vedi letture

Manchester United-Burnley 3-1

Marcatori: 48’, 84’ Greenwood (M), 50’ Tarkowski (B), 93’ Cavani (M)

MANCHESTER UNITED

Henderson 6- Pronti via esce in maniera scriteriata e lo salva l’assistente che sbandiera offside, alla lunga non deve compiere tante parate.

Wan Bissaka 6- Un vero e proprio pendolino sulla fascia, le azioni più interessanti lo United le costruisce dal suo lato. Ha qualche colpa sul gol del pari del Burnley.

Lindelof 6- Se si tratta di scattare per coprire in fase difensiva è bravo, concede però dei centimetri sulle palle inatttive.

Maguire 6- Wood non gravita dal suo lato e lui non corre tanti pericoli nel guidare la retroguardia.

Shaw 5,5- Più guardingo rispetto al dirimpettaio di fascia, spinge poco e sembra giocare con il freno a mano tirato.

McTominay 6- Recupera tanti palloni in mezzo al campo utilizzando a dovere la sua stazza quando si tratta di ingaggiare duelli fisici.

Fred 5- In ombra, non riesce ad orchestrare la manovra e a fare da raccordo tra difesa e centrocampo. (Dal 46’ Cavani 7- Si piazza in area ma i compagni non riescono mai a raggiungerlo, l’unica palla che gli arriva la spinge in rete ).

Greenwood 7,5- Una doppietta che vale tre punti, due gol non difficili da attaccante navigato.

Fernandes 6- Fatica a trovare la posizione perchè il Burnley lascia pochissimo spazio tra le linee e lui ne soffre.

Pogba 6,5- Due bei colpi di testa nella prima frazione che meritavano una sorte migliore. Rashford 6- Fa molto movimento per i compagni, non viene servito a dovere. (Dall’84’ Van de Beek sv)

BURNLEY

Peacock Farrell 6,5- Dal minuto numero uno alza il muro e vola come gatto nello specchio della porta.

Lowton 5- Soffre le sgasate di Wan Bissaka e Greenwood, non riuscendo a contenerli. Il gol del vantaggio nasce dal suo lato.

Tarkowski 7- Svetta in cielo sull’angolo dalla destra e regala ai suoi il pareggio.

Mee 6- Sale spesso sulle palle inattive e dà l’esempio, da buon capitano, nel non mollare mai.

Taylor 5,5- Anche lui è in difficoltà quando lo United decide di spingere sulla sua corsia di competenza.

Gudmunndsson 5- Dovrebbe difendere e dare una mano in copertura e sui raddoppi in fascia, non si applica.

Brownhill 6- Se il centrocampo dello United non brilla è anche merito suo perchè non lascia respiro a nessun avversario. (Dall’88’Vydra sv)

Westwood 6- La partita è di rimessa e sofferenza, due cose che calzano a pennello con questo tipo di giocatore.

Cork 6- Ha mille polmoni e una forma fisica invidiabile, corre e lota su tutti i palloni.

McNeil 6- Ci mette tanta abnegazione e buona volontà.

Wood 6- Ogni pallone che entra in area del Manchester è suo, purtroppo per la sua squadra è impreciso ma meritava di più