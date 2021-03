Manchester United, Matic: "Abbiamo creato poco, testa alla prossima gara"

Le parole di Matic dopo Crystal Palace-Manchester United 0-0.

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha commentato ai canali ufficiali del club lo 0-0 sul campo del Crystal Palace: “Dobbiamo fare di più in questo tipo di partite, soprattutto sul piano delle occasioni create. Abbiamo difeso bene, mentre in attacco non siamo stati molto pericolosi. Il Crystal Palace è una squadra solida e difficile da affrontare: lo sapevamo e avremmo dovuto fare di più. Prendiamoci questo punto, gioiamo per il secondo clean sheet consecutivo e pensiamo alla prossima gara. Ci sono momenti in cui abbiamo segnato tanti gol e altri in cui abbiamo faticato, come quello attuale. Dobbiamo migliorare e pensare ad essere più incisivi nella prossima gara. E’ normale essere sotto pressione, giochiamo in uno dei club più importanti del mondo. Noi però abbiamo qualità e speriamo di mostrarla maggiormente nelle prossime gare”.