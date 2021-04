Manchester United, Pogba: "Messi e Ronaldo sono arrivati al vertice non accontentandosi"

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, parla in una lunga intervista concessa a Sky Sport: "Non mi piace essere elogiato troppo perché rischi di metterti troppo a tuo agio e pensi di essere già arrivato, quando non lo sei. È così che sono cresciuto, è così che mi ha insegnato mio padre. Se ho segnato un gol, sapevo che non era abbastanza, se ne fai due, poi ne voglio tre, voglio sempre di più. Grandi giocatori, giocatori di livello mondiale come Lionel Messi e Ronaldo sono stati al top per anni e anni. Raggiungere il vertice per un anno non è sufficiente, voglio essere di livello mondiale per tutta la tua carriera, per cinque o dieci anni".