Manchester United, presto incontro con Solskjaer per pianificare il futuro: in tre rischiano

Grandi manovre in casa Manchester United. I Red Devils, dopo aver rinnovato in contratto con Solskjaer, sono pronti a cambiare molti elementi in rosa nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta il Sun, nei prossimi giorni ci sarà un vertice con il manager per fare il punto della situazione. Sarebbero a rischio, oltre che David De Gea, anche Edinson Cavani e Anthony Martial.