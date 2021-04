Manchester United, Rashford come Bobby Charlton: sono otto le reti in Europa per l’inglese

Con il gol segnato nel primo tempo contro il Granada Marcus Rashford ha eguagliato un mito del calcio inglese come Bobby Charlton. L’attaccante del Manchester United è infatti il primo calciatore inglese a segnare otto reti con il Manchester United in Europa nella stessa stagione, ed escluse le qualificazioni, dai tempi dell’ex Campione del Mondo che ci riuscì nel lontanissimo 1964-65.

8 - Marcus Rashford is the first English player to score eight goals for @ManUtd in European competition in a single season (excluding qualifiers) since Bobby Charlton in 1964-65. Footsteps. #UEL pic.twitter.com/pskfaBm3OI

— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021