Manchester United, Solskjaer: "Peccato per il rigore, ci mancano due punti..."

vedi letture

Ole Gunner Solskjaer, manager del Manchester United, è parso molto nervoso a fine partita. Il tecnico norvegese si è subito concentrato sul rigore non concesso ai suoi dopo il tocco di mano di Hudson-Odoi: “Sicuramente avremmo dovuto ricevere un calcio di rigore. Ci mancano due punti. Ripeto, oggi ci è stato negato un rigore. A livello difensivo abbiamo disputato una partita con grande ordine, attenzione, applicazione. Siamo stati anche aggressivi, con un buon pressing. Ma con la palla, non abbiamo fatto abbastanza. A livello tecnico non è stata una prestazione sufficiente la nostra. Non abbiamo creato le occasioni che speravamo. Ma verso la fine, su quella ripartenza potevamo segnare e vincere la partita. Comunque se prendi quel rigore, vinci 1-0 ".