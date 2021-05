Manchester United, Solskjær: "Successo del Liverpool meritato. Girati contro i momenti chiave"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha commentato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta per 2-4 rimediata all'Old Trafford contro il Liverpool: "Hanno meritato la vittoria. Abbiamo subito gol nei momenti chiave della partita. Abbiamo regalato loro almeno due reti. Poi abbiamo segnato di nuovo, abbiamo avuto una grande possibilità, ma i momenti chiave ci sono girati contro stasera. La loro forma e il loro pressing sono molto aggressivi, ma noi ci siamo scavati la fossa da soli. Per quanto riguarda il secondo gol, probabilmente non ti aspetti che venga fischiato fallo in quella circostanza, poi la fine del primo tempo è sempre un brutto momento per subire una rete. Il terzo gol glielo abbiamo regalato. L'atteggiamento e la concentrazione erano quelle giuste, eravamo pronti. Non abbiamo costruito nei momenti giusti della gara, avremmo dovuto fare di più all'inizio. Martedì dobbiamo ritrovarci subito".