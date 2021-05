Manchester United, tre nomi per l'attacco, Varane e Pau Torres in difesa: prima però le cessioni

vedi letture

Vendere per acquistare. E’ quanto sta progettando il Manchester United in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta il Mirror, i Red Devils potrebbero mettere sul mercato nove giocatori per finanziare acquisti di giocatori del calibro di Sancho, Haaland o Kane per l’attacco o Varane e Pau Torres per la difesa.