Ufficiale Massimo Luongo resta in Inghilterra e firma con il Millwall: contratto annuale per l'Aussie

Il Millwall ha annunciato l’ingaggio di Massimo Luongo. Il centrocampista centrale australiano, 32 anni, ha firmato un contratto di un anno dopo aver preso parte alla preparazione estiva con la squadra, durante la quale ha impressionato nelle amichevoli disputate in Spagna e nella gara a porte chiuse contro il Crystal Palace.

Nato a Sydney, Luongo è approdato in Inghilterra nel 2011 firmando con il Tottenham Hotspur, dopo gli inizi all’APIA Leichhardt. Dopo le prime esperienze in prestito all’Ipswich Town e allo Swindon Town, si è trasferito a titolo definitivo al Queens Park Rangers, con cui ha totalizzato 135 presenze. Con 236 presenze in Championship e 11 in Premier League la scorsa stagione con l’Ipswich - club che ha contribuito a portare nella massima serie con due promozioni consecutive - Luongo porta al Millwall una notevole dose di esperienza e maturità in mezzo al campo. A livello internazionale, ha indossato la maglia dell’Australia 43 volte.

Luongo è il quarto acquisto estivo dei Lions dopo Max Crocombe, Zac Sturge e Josh Coburn. Il Direttore Sportivo del Millwall, Steve Gallen, ha dichiarato:

"Massimo è un grande giocatore. Lo conosco bene dai tempi del QPR e in queste settimane ha dimostrato il suo valore. Ha portato subito leadership e qualità, e sarà un’ottima risorsa per il nostro centrocampo".