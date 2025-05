Ufficiale Ipswich, è addio con l'uomo delle promozioni: Massimo Luongo non rinnoverà

Dopo due anni e mezzo, Massimo Luongo lascerà l'Ipswich. Il contratto del centrocampista australiano - ma di chiare origini italiane - scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, come ha affermato il manager Kieran McKenna nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campionato.

Ecco il comunicato: "Il trentaduenne è stato una figura centrale nelle due promozioni consecutive del Town dalla League One alla Premier League, dopo essersi unito ai Blues nel gennaio 2023. Luongo ha giocato un totale di 85 partite per il Club, segnando sei gol, e potrebbe fare la sua ultima apparizione contro il West Ham domenica pomeriggio. Dopo il suo ritorno al Club all'inizio del 2023, Massimo ha collezionato 16 presenze in League One, segnando nella vittoria per 6-0 contro l'Exeter City che ha sancito la promozione in Championship.

Ha poi collezionato 44 presenze nel 2023/24, con i suoi gol al Portman Road contro Blackburn, Millwall e Middlesbrough fondamentali per assicurarsi il secondo posto in Championship e il ritorno in Premier League. Dopo aver esordito nella massima serie contro il Liverpool nella giornata inaugurale della stagione, Massimo ha collezionato 14 presenze nel 2024/25, di cui 10 in campionato e altre quattro in coppa. Se ne andrà quest'estate con la gratitudine di tutti all'Ipswich Town e i migliori auguri per il futuro".