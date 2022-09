È stato per anni uno dei punti di riferimento della Nazionale australiana, ma da un paio di anni è uscito dal giro. Massimo Luongo, 29enne centrocampista di chiare origini italiane, è un nuovo giocatore del Middlesbrough. Il giocatore, che si era svincolato dopo tre stagioni trascorse a difendere i colori dello Sheffield Wednesday, ha firmato fino al 31 dicembre.

