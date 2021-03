Matthaus sulla panchina della Germania: "Non sono interessato. Rangnick il mio favorito"

La leggenda del calcio tedesco Lothar Matthaus ha parlato dell’addio di Joachim Low e della corsa alla successione sulla panchina della Germania: “La notizia mi ha colpito come una bomba, ma non poteva esserci momento migliore per questo annuncio. Così ha tolto pressione alla squadra e può pensare solo a quello che accadrà in campo e non più alla ricostruzione della nazionale. - continua Matthaus – So che è stato fatto anche il mio nome per la successione, ma non sono assolutamente interessato. Credo che il grande favorito sia Ralf Rangnick”.