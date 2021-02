Mbappè erede di Messi? Giuly frena: "Il suo destino è diventare Kylian, non il nuovo Leo"

Il futuro del calcio si chiama Kylian Mbappé. Nella lezione data dal PSG al Barcellona, in tanti hanno visto un passaggio di consegne tra Leo Messi e il nuovo fenomeno. Ludovic Giuly però predica calma e sostiene che non sia corretto paragonare i due fuoriclasse: "Calmiamoci e facciamo attenzione. Mbappé diventerà presto Pallone d'Oro, lo sappiamo. Ma ha ancora bisogno di continuità. Quello che Messi ha fatto per quindici anni non può essere paragonato a una tripletta, certamente sublime. Gli auguro lo stesso percorso, ma sarà lungo", ha detto a Le Parisien l'ex giocatore del PSG ed ex compagno di squadra dell'argentino. "Il destino di Mbappé non è quello di essere un nuovo Messi, ma di diventare semplicemente Mbappé. Non dobbiamo affrettare i tempi, restare in alto per tanti anni è difficile. Sono fiducioso, ma solo il tempo darà le risposte. Deve vincere prima la Champions".